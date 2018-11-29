У Мінсоцполітики розповіли, як будуть платити субсидії в 2019 році

Міністерство соціальної політики України розробило проект постанови про монетизацію субсидій.

Про це LIGA.net розповів глава директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

"Ми не змінюємо процедуру призначення субсидій. Одержувачу треба подати заяву в орган соцзахисту населення і дати дозвіл на обробку персональних даних банком. Потім відбувається електронний обмін інформацією між органом соціального захисту, Мінсоцполітики, банком і підприємством, яке надає послугу", - зазначив Музиченко.

У Мінсоцполітики зазначили, що на кожного одержувача субсидій буде відкритий рахунок в банку, імовірно в "Ощадбанку", куди зараховуватимуться кошти. За словами Музиченка, з цього рахунку гроші будуть списуватися для надання субсидій.

Якщо споживач витратив менше коштів, ніж передбачено існуючими нормами, то залишок після завершення опалювального сезону перекладається на особистий рахунок споживача. Для цього йому необхідно відвідати відділення банку і написати заяву, пояснюють в міністерстві.

"Споживач зможе користуватися цими грошима на власний розсуд. Але це можливо тільки при відсутності заборгованості за сплату комунальних послуг", - повідомив Музиченко.

Нагадаємо, субсидії планується монетизувати в три етапи:

З 1 січня 2019 року відбудеться монетизація для домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів (близько 100-150 тис. домогосподарств);

З 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019-го;

З 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.

Детальніше про монетизацію субсидій для домогосподарств читайте у статті Економічної правди.

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