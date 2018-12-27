Рух транспорту на Полтавщині відновлено

Проїзд дорогами загального користування державного значення забезпечено, обмеження у русі на автодорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський в межах Полтавської області знято.

Про це повідомляє станом на 06 ранку 27 грудня Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Проблемна ділянка на км 219 автодороги М-03, на який утворився сніговий накат, оброблено протиожеледними матеріалами.

Обмеження у русі по автодорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь також знято.

З 4-ї ранку повністю знято й короткочасні обмеження у русі вантажних транспортних засобів, які виникли на початок доби у зв’язку з переметами на автодорозі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 151, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 290.

Рішенням обласного штабу ТЕБ НС щодо заборони в’їзду до Полтавської області всіх видів транзитного транспорту залишається в силі.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначила додаткові поїзди через негоду на Полтавщині.

Українська правда