Укрзалізниця призначила додаткові поїзди через негоду на Полтавщині
Укрзалізниця призначила додаткові потяги для перевезення людей, у яких виникли проблеми із пересуванням через негоду у Полтавській області.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
"У зв’язку з закриттям проїзду пасажирського, вантажного та приватного транзитного автотранспорту на дорогах державного значення на Полтавщині, Укрзалізниця оперативно прийняла рішення про призначення додаткового поїзда для перевезення громадян, які наразі не мають можливості скористатися альтернативними видами транспорту", - йдеться у повідомленні.
27 грудня додаткові поїзди курсуватимуть за маршрутом Харків – Полтава – Київ і зворотно. Відправлення із Харкова о 14:03, прибуття в Полтаву о 17:34, прибуття до Києва о 22:19. У зворотному напрямку з Києва відправлення о 06:53, прибуття в Полтаву о 12:26 та до Харкова о 15:02.
Зазначається, що наразі у Полтавській області рух приміських та пасажирських поїздів, у тому числі транзитних, здійснюється в штатному режимі.
Водночас заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що протягом двох діб негоди поліцейські вивільнили близько 650 автомобілів зі снігових заметів та допомогли понад півтори тисячі людей.
За його словами, рух транспорту на дорогах відновлено. Часткове обмеження залишається на двох ділянках доріг. Поліція за необхідності обмежує рух для надання доступу снігоприбиральній техніці на автошляхах М-03 (між с. Красногорівка Великобагачанського р-ну та с. Бригадирівка Хорольського р-ну) та Н-08 (Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь між селами Липове та Бугаївка Глобинського р-ну).
"Працює надзвичайний штаб, до якого увійшли представники Нацполіції, ДСНС та Укравтодору. Наразі маємо кілька ділянок доріг, де утворились затори. У них перебуває близько 800 автомобілів, зокрема – 12 автобусів з пасажирами. Поліцейські витягують транспорт зі снігових заметів та надають допомогу людям", – зазначив Фацевич.
Нагадуємо:
- 26 грудня розпорядженням штабу Укравтодору обмежено рух великогабаритного та громадського транспорту у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях.
- На інших автомобільних дорогах державного та місцевого значення рух транспорту забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.
- Через погодні умови у кількох областях на автошляхах у вівторок був ускладнений рух, утворилися затори.
- Через затори в'їзд до Полтавської області 26 грудня закрили для всіх видів транспорту.
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