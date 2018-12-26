"Укрпошта" скасувала доплату за доставку посилок в села

Доплата за доставку в село скасовується, економія за кожне відправлення для клієнтів становитиме 12 гривень, а вартість не залежатиме від місця відправлення чи отримання посилки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

"Укрпошта для посилок не рахує об’ємну вагу, лише фізичну, та з початку року спрощує параметри відправлень", - відзначили у Міністерстві.

З 1 січня для "Експрес" та "Стандарт" матимуть єдиний розмір найбільшої сторони відправлення – до 70 см. До 31 грудня 2018 року для "Експрес" проміжний розмір становив 35 см, для "Стандарт" – 50 см.

При цьому найдешевша доставка Укрпошти "Стандарт" стане ще доступнішою – з початку року буде зменшено оціночну вартість із 1,2% (не менше 3 грн) до 1% (не менше 1 грн).

Детальніше про зміни тарифів на пересилання внутрішніх відправлень тут (Укрпошта Стандарт та Укрпошта Експрес, Укрпошта Smartbox) та на універсальні поштові послуги за посиланням.

Раніше "Укрпошта" заявила про можливі затримки з доставкою пошти в шести областях у зв'язку зі складними погодними умовами.

Економічна правда