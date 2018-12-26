"Нова пошта" підписала контракт з IKEA
Компанія "НП Логістик", що входить до групи компаній "Нова Пошта", уклала угоду про надання логістичних послуг шведському рітейлеру меблів і товарів для дому IKEA.
Про це йдеться в офіційному прес-релізі НП.
Компанія буде надавати послуги зберігання і комплектації замовлень для першого магазину міського формату в Києві.
"НП Логістик" спеціалізується на фулфілменті: зберіганні товарів на складах, комплектації і відправленні інтернет-замовлень одержувачу.
IKEA Group - найбільший в світі рітейлер товарів для будинку з 367 фірмовими магазинами на 30 ринках.
"Нова Пошта" заснована в 2001 році. Її мережа нараховує понад 2,35 тис відділень, автопарк перевищує 3,6 тис автомобілів. У 2017 році доставлено понад 145 млн відправлень.
Нагадуємо:
У вересні 2018 року IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину в форматі city store в 2019 році в столичному ТРЦ Ocean Mall.
Економічна правда
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