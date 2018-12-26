Аеропорт Миколаєва прийняв перший рейс з Києва

Аеропорт "Миколаїв" прийняв перший рейс з Києва авіакомпанії Dream Wind.

Про це повідомляє ЦТС.

Як свідчать дані flightradar24, Boeing 737-300 перевізника приземлився в Миколаєві о 10:06. При цьому зворотний рейс з Миколаєва до Києва 26 грудня не відбудеться.

Найближчий переліт Миколаїв-Київ запланований на 29 грудня. У той же день відбудеться і рейс Київ-Миколаїв.

Продажі квитків на рейс Київ-Миколаїв-Київ з 30% знижкою (за 1680 грн замість 2400 грн) стартували раніше, проте як повідомляє видання, скористатися системою бронювання і купити квиток на сайті Миколаївського аеропорту не вийшло через недоробки сайту. Разом з тим, процес бронювання можна завершити в телефонному режимі. Оплата квитка можлива в касі безпосередньо перед вильотом.

Крім того, 26 грудня з аеропорту "Миколаїв" відбудеться і перший міжнародний рейс. Чартерний переліт в Шарм-ель-Шейх виконає інша українська авіакомпанія - SkyUp. Станом на 25 грудня на рейс до Єгипту вже продані всі місця.

"Рейси на Шарм-ель-Шейх будуть регулярними. Наступний відбудеться 2 січня 2019 року", - повідомив директор миколаївського аеропорту Федір Барна.

Нагадаємо, що перший офіційний рейс з аеропорту "Миколаїв" до Києва, призначений на 22 грудня, було скасовано через низький відсоток продажу квитків.