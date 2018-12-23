Аеропорт "Миколаїв" не зміг запустити перший регуляний рейс до Києва
Неділя, 23 грудня 2018, 16:20
Перший офіційний рейс з "Міжнародного аеропорту Миколаїв" до Києва, призначений на 22 грудня, було скасовано через низький відсоток продажу квитків.
Про це заявив заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи, пишуть"НикВести".
"У зв'язку з низьким відсотком продажу квитків, ... перший рейс перенесено на 26 грудня. Не було достатньо часу, щоб люди дізналися, що є така можливість", - заявив Гайдаржи.
Раніше повідомлялося, що аеропорт "Миколаїв" до кінця року готується прийняти перший регулярний авіарейс з Києва.
Регулярні перельоти з Києва до Миколаєва планували запустити з 21 грудня з аеропорту "Київ" (Жуляни).
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