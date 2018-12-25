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Капіталізація ринку криптовалют впала на 10% за добу

Вівторок, 25 грудня 2018, 16:20
 

Капіталізація криптовалют 25 грудня впала до 128,9 мільярда доларів, тоді як всього добу назад вона становила 142,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє FinClub.

Bitcoin подешевшав на 9,3% за останні 24 години, його ціна знизилася до 3812 доларів. Капіталізація найбільшої криптовалюти скоротилася відразу на 6,5 млрд доларів - до 66,5 млрд доларів - 51,6% ринку криптовалют.

XRP впала на 11,8%, Ethereum - на 11,21%, Bitcoin Cash - на 17,71%, EOS - на 13,06%, Stellar - на 10,43%, Tether - на 0,4%, Litecoin - на 12,12%, TRON - на 12,56%.

Cardano втратив 13,14%, IOTA - 12,62%, Monero - 11,38%, Dash - 12,36%, NEM - 9,28%, Ethereum Classic - 11,67% , NEO - 12,83%, Zcash - 13,04%.

Раніше співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що криптовалюти і блокчейн стануть у нагоді тим, хто живе в злиднях і не має доступу до традиційних фінансових послуг

Економічна правда

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