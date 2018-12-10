Криптовалюты помогут победить бедность – Билл Гейтс

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что криптовалюты и блокчейн помогут тем, кто живет в нищете и не имеет доступа к традиционным финансовым услугам.

Об этом сообщает CryptoDaily.

Гейтс заявил, что у бедных людей есть активы — это их интеллект, их труд и их сбережения. Но проблема в том, что у них нет доступа к финансовым инструментам, которые бы позволили извлечь выгоду из этих ресурсов.

"Неэффективная денежная экономика рискует втянуть их еще глубже в нищету", — отметил предприниматель.

По словам Гейтса, миру необходима трансформация привычной всем экономики.



"Я вижу два приоритета на ближайшее будущее. Во-первых, мы должны провести изменения в политике и экономике, чтобы вовлечь бедных в процесс цифровизации экономики уже сейчас", - отметил он.

"Во-вторых, нам нужна система оценки степени прогресса на пути к цели. Наша задача — не просто дать людям возможность завести банковские или квази-банковские счета, но сделать так, чтобы их финансовая активность приносила им реальное благо", - добавил Гейтс.



Цифровизация денег и связанных с ними финансовых систем поможет развить жизненно важные сферы, такие как здравоохранение и сельское хозяйство, как это уже происходит в некоторых африканских странах.

Напомним, криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума.

Экономическая правда