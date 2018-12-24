У ДТЕК Ахметова знайшли ознаки монополізму — ЗМІ

Компанії холдингу Ріната Ахметова ДТЕК мають структурні ознаки монопольного становища на ринку електроенергії.

Про це Liga.net розповіли в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Антимонопольний комітет знайшов ознаки монополізму у компаній ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Східенерго і ДТЕК Західенерго і вказує, що вони володіють ринковою владою, що посилюється вертикальною інтеграцією.

Остаточне рішення у цій справі буде в середині січня, повідомили в НКРЕКП.

На офіційному сайті АМКУ вказано, що регулятор проведе засідання з приводу ознак монополізму у цих компаній 28 грудня.

Нагадуємо:

АМКУ ще в 2015 році почав розгляд з питання про монопольне становище енергохолдингу "ДТЕК" на ринку електроенергії.

За словами антимонопольників, комітет не розглядає теплову генерацію як окремий ринок, однак це не перешкоджає відкриттю справи.

В прес-службі ДТЕК заявили, що холдинг не є монополістом і сподівається на об'єктивне і прозоре розслідування ситуації на ринку електроенергії.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Економічній правді розповів, що АМКУ офіційно повідомив ДТЕК про намір закрити трирічне розслідування проти групи.