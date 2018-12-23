SpaceX із п'ятого разу запустила Falcon 9 із новітнім супутником GPS

Ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил США в неділю стартувала на орбіту з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Про це повідомила компанія-розробник ракети SpaceX, передає "Інтерфакс-Україна".

Апарат GPS III вагою 3,8 тонни стане першим у планованій орбітальній групі з 32 супутників глобального позиціонування третього покоління. Ці апарати поступово замінять собою застарілі супутники, які нині забезпечують сигнал GPS по всьому світу.

Запуск ракети із супутником мав відбутися ще 18 грудня. Однак за сім хвилин до старту через нештатні показники датчиків на першому щаблі ракети-носія його скасували. Потім через несприятливі погодні умови – сильний вітер в районі космодрому – його ще тричі переносили.

Супутники GPS III мають велику потужність сигналу, дають змогу визначати місцезнаходження цивільних об'єктів утричі точніше, ніж можуть нинішні супутники, у яких вона становить від 3 до 10 метрів. Точність визначення місця розташування військових об'єктів буде ще вищою.

При цьому GPS III має поліпшені можливості з боротьби з перешкодами порівняно з більш ранніми апаратами. Вони будуть у вісім разів більш захищеними від придушення противниками США.

Наразі послугами системи GPS, оператором якої є ВПС США, користуються понад 4 млрд осіб.

Спершу супутник розмістять на висоті близько 1 тис. км над Землею, а потім – на середній навколоземній орбіті: приблизно на висоті 20 тис. км над планетою.

Нові супутники виробляє корпорація LockheedMartin. Вартість одного апарата становить $577 млн. Термін експлуатації супутника нового покоління становить 15 років.

Перші 10 апаратів GPS III у версії Space Vehicle (Block IIIA) запустять до 2023 року включно, ще 22 у версії Follow On (Block IIIF) почнуть розміщувати на орбіті з 2025-го по 2034-й роки. Оновлювана система почне працювати на повну потужність не раніше ніж в 2022 році у зв'язку із затримкою в модернізації наземних систем управління супутниками.

Компанія SpaceX виграла тендер на запуск п'яти з перших шести супутників GPS III.

За контрактом із ВПС США SpaceX не повертатиме перший багаторазовий ступінь ракети, а втопить його в Атлантичному океані, оскільки після старту для посадки там не залишиться пального.

Це вже 21-й запуск компанії SpaceX цього року. Її ракета-носій Falcon 9 відповідає критеріям NASA для запуску пілотованих космічних кораблів. З 2019 року її разом з кораблем Crew Dragon використовуватимуть для відправки астронавтів на орбіту і повернення їх на Землю.

Нагадаємо, 6 грудня SpaceX вперше не змогла контрольовано посадити першу ступінь ракети Falcon 9 на сушу через поломку одного з аеродинамічних рулів, але вона вціліла, здійснивши аварійну посадку в Атлантичному океані.