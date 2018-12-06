Ракета Маска впала в воду при посадці, але все одно "вижила"

SpaceX вперше не змогла контрольовано посадити першу ступінь ракети Falcon 9 на сушу через поломку одного з аеродинамічних рулів.

Про це пише itc.ua з посиланням на TheVerge.

Компанії не вдалося посадити перший ступінь ракети-носія Falcon 9 на тверду поверхню під час нової місії CRS-16.

Tracking shot of Falcon water landing pic.twitter.com/6Hv2aZhLjM — Elon Musk (@elonmusk) 5 декабря 2018 г.

Ракета з космічним кораблем Dragon стартувала з бази ВПС США на мисі Канаверал 5 грудня о 20:16 (за київським часом).

Через сім хвилин після успішного, 20-го в цьому році, запуску компанія готувалася здійснити керовану посадку першого ступеня поруч з космодромом, однак раптово щось пішло не так, і вона промахнулася, зробивши аварійну посадку в Атлантичному океані.

Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter повідомив, що зупинився гідравлічний насос для гальмівної решітки, через що Falcon приводнився в океані. Це пояснює її розбалансування і обертання навколо своєї осі.

Ступінь не пошкоджена і передає дані, за нею відправили рятувальний корабель. Пізніше глава SpaceX написав, що, можливо, інженерам вдасться відновити її, після чого ступінь можна буде використовувати для деяких "внутрішніх місій SpaceX", наприклад, для майбутнього запуску одного з супутників Starlink.

Ця подія перериває серію вдалих запусків SpaceX, які супроводжувалися посадками першого ступеня Falcon 9 на спеціальний майданчик. Перша успішна посадка відпрацьованої ступені була здійснена в 2016 році.

З тих пір компанія зробила 12 спроб для повернення носія, і всі вони були успішними. Спуск здійснюється або на плавучу платформу в океані, або на посадковий майданчик на суші за допомогою гальмування двигунів.

Що стосується космічного корабля Dragon, який повинен доставити на Міжнародну космічну станцію понад 2,5 тонн вантажу, то він успішно від'єднався від другого ступеня і взяв курс на МКС.