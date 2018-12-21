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З "Укргазвидобування" звільнили посадовців, яких підозрюють в корупції

П'ятниця, 21 грудня 2018, 20:44

З "Укргазвидобування" звільнили двох співробітників, яких у четвер затримали за підозрою у корупції.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Директора з підготовки та транспортування газу О. Гордієнка та начальника механіко-енергетичного департаменту В. Микитина було звільнено з "Укргазвидобування", - йдеться у повідомленні.

"Ми активно співпрацюємо зі слідством та будемо вживати всіх законних заходів, аби ці особи понесли справедливе покарання в разі, якщо їхня провина буде доведена", - прокоментував голова правління УГВ Олег Прохоренко.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали двох посадовців Укргазвидобування, які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення.

Економічна правда

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Укргазвидобування корупція

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