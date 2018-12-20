Прокуратура розслідує закупівлі бронетанковим заводом неякісних запчастин на 30 мільйонів

Фото radiosvoboda.org

Військова прокуратура Західного регіону з квітня 2018 року розслідує справу про закупівлю неякісних запчастин та матеріалів для бронетехніки на 30 мільйонів гривень Львівським бронетанковим заводом.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на судові матеріали.

Відомо, що під час закупівель матеріалів до техніки, посадовці державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" прийняли запчастини неналежної якості, за які перерахували 30 мільйонів гривень.

Як зазначає слідство, протягом 2017 року "Львівський бронетанковий завод" закупив на понад 17,4 мільйона гривень у приватних фірм "Прогрес" та "Булет Лайн". Останні співпрацювали з контрагентами, які не виробляють військових товарів. Наприклад, з ТОВ "Слобідський хліб".

Нагадаємо, саме минулого року детективи НАБУ запідозрили директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа у тому, що завод закупив за фіктивними угодами старі двигуни у ТОВ "Булет Лайн" на суму 28,5 мільйонів гривень, які були необхідні для техніки Міноборони.

В прокуратурі відмовилися повідомляти про деталі досудового розслідування.

Нагадаємо, нещодавно поліція безрезультатно закрила справу про привласнення грошей на ремонт техніки АТО.

Економічна правда