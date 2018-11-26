Поліція закрила справу про привласнення грошей на ремонт техніки АТО

Слідче управління ГУ Національної поліції в Житомирській області закрило кримінальне провадження про привласнення працівниками ДП "Житомирський бронетанковий завод" 654 тисяч гривень, передбачених на ремонт техніки для АТО.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповідь Національної поліції.

Провадження закрито за статтею 284 Кримінально-процесуального кодексу України "встановлення відсутності події кримінального правопорушення".

Слідство розпочалося в червні 2016 року. З судових матеріалів стало відомо, що тоді поліція розслідувала співпрацю між Житомирським заводом та приватним підприємством "СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна".

В суді слідчі доводили, що протягом 2014 року "невстановлені посадові особи" Житомирського заводу заплатили 654 тисяч гривень за неіснуючі запчастини до бронетехніки.

На думку слідчих, загалом зловмисники готувалися освоїти на безтоварних операціях 2,7 млн гривень.

Економічна правда