Міжбанк: гривня зміцнюється на відкритті торгів

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,6 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,57 - 27,6 гривні;

Євро - 31,5 - 31,53 гривні;

Російський рубль - 0,4083 - 0,4092 гривні.

Нагадаємо, 19 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,66 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 20 грудня на рівні 27,71 гривні.

Економічна правда