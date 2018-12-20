Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок в Новий рік

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" в зв'язку з великими сезонними обсягами вантажів вводить тимчасове обмеження на прибуття імпортних вантажів.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Обмеження діятимуть з 24 грудня 2018 року до 4 січня 2019 року.

Як наголошується, необхідність тимчасового обмеження виникла через різке збільшення обсягів вантажів за останні два тижні.

"Ситуація обумовлена ​​недостатніми технічними та людськими ресурсами для своєчасної обробки вантажів в зимовий період", - йдеться в повідомленні.

"Аеропорт зупинив прийом імпортних вантажів для виправлення ситуації і забезпечення заходів з обробки наявних обсягів імпорту", - заявили в прес-службі.

Також наголошується, що експортні і транзитні вантажі будуть оброблятися і відправлятися без введення обмежень.

В мережі з’явилися фото засипаних снігом вантажів, які лежать в аеропорту "Бориспіль".

фото з FB Євгена Голуба

"На цих фото - експрес вантажі, яких тут не повинно бути ніколи! Не повинні тижнями лежати під снігом документи, дипломатична пошта, партії товарів, посилки і запасні частини до виробничих ліній, і т.д. Це десятки тисяч відправлень. Все це потребувало термінової доставки в Україну", - пише Євген Голуб.

Раніше про можливі затримки відправлень попереджала "Укрпошта".

Економічна правда