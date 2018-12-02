У Приватбанку розповіли, як держбанкам позбавитися непрофільних активів

Голова Наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча заявив, що передача непрофільних активів державних банків повинна відбуватися за ринковою ціною.

Про це він сказав в інтерв’ю DT.UA.

Акчакоча запропонував Міністерству фінансів створити спеціалізовану компанію для таких цілей.

"Держава намагається знайти рішення для непрофільних активів держбанків. Передача таких активів повинна відбуватися за ринковою ціною, а керівництво окремою компанією з управління та розпорядження непрофільними активами і NPL повинно здійснюватися з використанням кращих міжнародних практик корпоративного управління", - сказав він.

"Головна трудність полягає в тому, що держбанки бояться продавати активи за будь-якою ціною, яка нижча від балансової вартості. Такий підхід не повинен бути проблемою для банків. Питання продажу активів треба вирішувати сміливіше, банки повинні мати можливість працювати без страху за "досягнення результатів", — зазначив співрозмовник.

Проте, на його погляд, фінансування такої компанії буде проблемою.

"Я думаю, що у довгостроковій перспективі, до 15 років, державні облігації, або облігації цієї компанії можуть бути використані для фінансування її активів, як в Іспанії", - сказав він.

"Компанія обмінює ці облігації на ринкових умовах на небалансові і "токсичні" активи державних банків, а потім вирішує, що з цими активами можна зробити. Зауважу, що в будь-якому разі цю модель слід застосовувати лише в державних банках", — підкреслив голова Наглядової ради.

Раніше Акчакоча заявив, що продати Приватбанк повністю приватному інвестору буде дуже важко.