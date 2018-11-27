Світовий банк може надати Україні фінгарантій на 750 мільйонів доларів

Світовий банк включив питання про надання Україні фінансової гарантії (PBG) на суму 750 млн доларів у порядок денний засідання Ради директорів 18 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Гарантія Світового банку підтримає Україну у реалізації реформ, зокрема, у фінансовому секторі та управлінні державними банками, а також забезпечить їх подальше впровадження", - сказала міністр фінансів Оксана Маркарова.

За її словами, гарантія діятиме 10 років і дозволить Україні отримати міжнародне фінансування на більш сприятливих умовах, ніж при самостійному залученні коштів з ринку.

Як наголошується, остаточні параметри угоди будуть визначені після затвердження Радою директорів Світового банку.

Гарантія на політику розвитку (PBG) - фінансовий інструмент Світового банку, який може бути використаний урядом країни тільки для отримання бюджетної підтримки за результатами впровадження програм стратегічних та інституційних реформ.

Як повідомлялося, Світовий банк за 25 років реалізував в Україні проекти вартістю близько 12 мільярдів доларів.

Економічна правда