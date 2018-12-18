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Кремль витратить 300 мільйонів доларів на блокування Telegram

Вівторок, 18 грудня 2018, 20:02
 

У 2019 році Роскомнадзор планує впровадити нову технологію боротьби із забороненими сайтами і сервісами, в тому числі з Telegram.

Про це пише "Російська служба Бі-бі-сі".

Як пише видання, російська влада готова витратити на це до 20 млрд рублів (понад 300 млн доларів). Досі спроби блокувати месенджер Павла Дурова були марними.

Нову технологію блокувань почнуть запускати вже в наступному році. Йдеться про технології DPI (від англійського deep packet inspection - "глибокий аналіз пакетів").

У провайдера інтернету встановлюється програмно-апаратний комплекс, який аналізує весь трафік і виділяє специфічні пакети, властиві конкретним сайтам або додаткам. Цей же комплекс відсікає і небажаний трафік.

DPI принципово відрізняється від нинішньої системи, за допомогою якої Роскомнадзор намагався заблокувати Telegram.

Зараз доступ до заборонених сайтів блокується за IP-адресою, через що страждають нейтральні ресурси.

Наприклад, навесні 2018 року, борючись проти месенджера Дурова, Роскомнадзор заблокував близько 11 млн IP-адрес, говорив глава відомства Олександр Жаров. Частину з них використовували інтернет-магазини, логістичні компанії і ЗМІ.

На даний момент Роскомнадзор фактично не веде боротьбу з Telegram, стверджують співрозмовники видання. "Цей спосіб був неефективним", - визнає джерело, знайоме з деталями розробки проекту з впровадження нової технології блокування.

"Зараз іде "симуляція" блокування, якісь IP-адреси додаються до реєстру заборонених сайтів, якісь видаляються. У цих умовах аудиторія месенджера в Росії не просто не впала, а навіть зросла і досягла рекордних значень в 3,4 млн осіб в день", - пише видання.

Нагадаємо, Роскомнадзор почав обмежувати доступ до Telegram на території Росії з 16 квітня. Приводом до блокування стала відмова месенджера надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі шифрування листування користувачів.

Відповідне рішення про заборону роботи месенджера в Росії прийняв 13 квітня Таганський суд Москви.

Пізніше російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджер заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо. 

Економічна правда

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