Путін заборонив показувати на вулицях курс валют
Президент Росії Володимир Путін затвердив заборону на розміщення на вуличних табло інформації про курси валют.
Про це повідомляє Meduza.
Заборона вводиться поправками в закон "Про валютне регулювання та валютний контроль", які Держдума РФ прийняла 5 грудня, а 18 грудня підписав Путін.
Центробанк пояснював необхідність прийняття відповідних поправок боротьбою з незаконними точками обміну валюти. На думку авторів законопроекту, за допомогою вуличних табло такі пункти заманюють людей, у той час як банки зазвичай розміщують інформацію про курсах всередині приміщень.
Нагадаємо, раніше до Держдуми Росії внесли законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури.
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