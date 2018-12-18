Путін заборонив показувати на вулицях курс валют

Президент Росії Володимир Путін затвердив заборону на розміщення на вуличних табло інформації про курси валют.

Про це повідомляє Meduza.

Заборона вводиться поправками в закон "Про валютне регулювання та валютний контроль", які Держдума РФ прийняла 5 грудня, а 18 грудня підписав Путін.

Центробанк пояснював необхідність прийняття відповідних поправок боротьбою з незаконними точками обміну валюти. На думку авторів законопроекту, за допомогою вуличних табло такі пункти заманюють людей, у той час як банки зазвичай розміщують інформацію про курсах всередині приміщень.

Нагадаємо, раніше до Держдуми Росії внесли законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури.