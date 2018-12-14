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В РФ почали готуватися до "паралельного інтернету"

П'ятниця, 14 грудня 2018, 20:45
 

До Держдуми Росії внесли законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернету при відключенні від глобальної інфраструктури.

Про це повідомляє російське видання Дождь.

Інформація про законопроект розміщена на сайті нижньої палати.

Ініціатива передбачає створення інфраструктури, що дозволяє "забезпечити працездатність російських інтернет-ресурсів в разі неможливості підключення російських операторів зв'язку до зарубіжних кореневих серверів мережі Інтернет".

Крім того, визначаються правила маршрутизації трафіку і контроль за їх дотриманням.

Також передбачається можливість установки на мережах зв'язку технічних засобів, що визначають джерело трафіку, що передається.

У пояснювальній записці автори підкреслюють, що враховували "агресивний характер прийнятої у вересні 2018 року стратегії національної кібербезпеки США".

Раніше в Росії заявляли, що створять альтернативний інтернет лише за найбільш несприятливих умов, але має для цього всі можливості.

Українська правда

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РФ інтернет

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