Україна та Білорусь підписали меморандум щодо судноплавства на Дніпрі
Адміністрація морських портів України та білоруська компанія "Белтопенерго" підписали меморандум щодо відновлення річкового судноплавства між Україною та Білоруссю.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"АМПУ розгляне можливість проведення днопоглиблювальних робіт на судноплавних водних шляхах Дніпра. Білоруська сторона надасть нам інформацію щодо запланованих обсягів перевалки і параметрів оброблюваних суден. Виходячи з цього, ми проведемо аналіз фінансово-економічної ефективності проведення необхідних робіт для досягнення гарантованих глибин суднового ходу", - заявив заступник голови АМПУ Дмитро Роменський.
Зі свого боку, "Белтопенерго" планує також надати українським партнерам інформацію щодо термінів будівництва порту в Нижніх Жарах.
Компанія також зобов'язується розглянути можливість забезпечення білоруськими постачальниками вантажопотоку, необхідного для окупності днопоглиблювальних робіт.
Як підкреслили в АМПУ, реалізація проекту сприятиме виконанню "дорожньої карти" України щодо поліпшення судноплавства на річках Дніпро і Прип'ять в рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху Е-40.
Як повідомлялося, Білорусь розглядає можливість будівництва річкового порту на Дніпрі в Гомельській області поблизу кордону з Україною з метою використання суден класу "ріка-море" для виходу в Чорне море.
Для реалізації проекту може бути залучений турецький інвестор - компанія Derin Shipping&Trading Co.
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