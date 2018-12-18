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Україна та Білорусь підписали меморандум щодо судноплавства на Дніпрі

Вівторок, 18 грудня 2018, 16:20
 

Адміністрація морських портів України та білоруська компанія "Белтопенерго" підписали меморандум щодо відновлення річкового судноплавства між Україною та Білоруссю.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"АМПУ розгляне можливість проведення днопоглиблювальних робіт на судноплавних водних шляхах Дніпра. Білоруська сторона надасть нам інформацію щодо запланованих обсягів перевалки і параметрів оброблюваних суден. Виходячи з цього, ми проведемо аналіз фінансово-економічної ефективності проведення необхідних робіт для досягнення гарантованих глибин суднового ходу", - заявив заступник голови АМПУ Дмитро Роменський.

Зі свого боку, "Белтопенерго" планує також надати українським партнерам інформацію щодо термінів будівництва порту в Нижніх Жарах.

Компанія також зобов'язується розглянути можливість забезпечення білоруськими постачальниками вантажопотоку, необхідного для окупності днопоглиблювальних робіт.

Як підкреслили в АМПУ, реалізація проекту сприятиме виконанню "дорожньої карти" України щодо поліпшення судноплавства на річках Дніпро і Прип'ять в рамках проекту з відновлення міжнародного водного шляху Е-40.

Як повідомлялося, Білорусь розглядає можливість будівництва річкового порту на Дніпрі в Гомельській області поблизу кордону з Україною з метою використання суден класу "ріка-море" для виходу в Чорне море.

Для реалізації проекту може бути залучений турецький інвестор - компанія Derin Shipping&Trading Co.

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Білорусь порти Дніпро

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