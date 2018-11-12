Білорусь хоче стати "морською державою" за допомогою України

Білорусь розглядає можливість будівництва річкового порту на Дніпрі в Гомельській області поблизу кордону з Україною з метою використання суден класу "ріка-море" для виходу в Чорне море.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Для реалізації проекту може бути залучений турецький інвестор - компанія Derin Shipping&Trading Co.

Як передає держагентство "БелТА", посол Білорусі в Туреччині Андрій Савіних заявляє, що реалізація проекту "перетворить Білорусь в морську державу". Проект може бути реалізований шляхом будівництва портового терміналу в селі Нижні Жари (Брагінський р-н Гомельської обл.).

Передбачається, що основний обсяг вантажообігу забезпечать нафтопродукти (поблизу Гомеля розташований Мозирський НПЗ) і Петриківський ГЗК, що будується в Гомельській області (проект "Білоруськалій", потужність - близько 2 млн тонн хлоркалію на рік).

"Наша компанія зацікавлена ​​в розвитку транспортних систем і доставці вантажів. Гомельський регіон має дуже вдале місцерозташування, тому можливі спільні проекти з виходу до Чорного моря на території України", - заявив голова правління групи компаній Derin Shipping&Trading Co Еркам Йилдирим.

На його думку, "тільки один проект "Білоруськалій", що реалізується на Петриківському родовищі, здатний забезпечити рентабельну роботу порту".

Як повідомлялося, Білорусь протягом багатьох років розглядає можливість створення нового транспортного коридору для перевезень вантажів з республіки водним шляхом по річці Дніпро в порти Чорного, Середземного і Каспійського морів.

Будівництво порту та ідея відновлення повноцінного судноплавства по річці Дніпро була підтримана президентами Білорусі та України в квітні 2017 року. Ці плани були підтверджені, в тому числі і на I Форумі Білорусі та України, що відбувся в жовтні цього року в Гомелі.

Українська сторона підтверджує технічну можливість проходження суден класу "ріка-море" від Київської ГЕС до села Нижні Жари. При цьому необхідно провести роботи з днопоглиблення протяжністю 103 км.