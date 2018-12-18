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Рішення у справі про монополізм ДТЕК Ахметова знову перенесли

Вівторок, 18 грудня 2018, 15:15
 

Антимонопольний комітет переніс розгляд справи проти "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго" і "ДТЕК Східенерго" щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт з питань енергетики Андрій Герус.

"Після бурхливих обговорень по справі групи компаній ДТЕК Антимонопольний комітет переніс прийняття рішення на 17 січня", - повідомив Герус.

Причиною перенесення, як і місяць тому, стала необхідність вивчення нових матеріалів, передає "Інтерфакс-Україна".

АМКУ ще в 2015 році почав розгляд з питання про монопольне становище енергохолдингу "ДТЕК" на ринку електроенергії. За словами Терентьева, комітет не розглядає теплову генерацію як окремий ринок, однак це не перешкоджає відкриттю справи.

У свою чергу, в прес-службі ДТЕК заявили, що холдинг не є монополістом і сподівається на об'єктивне і прозоре розслідування ситуації на ринку електроенергії.

Раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Економічній правді розповів, що АМКУ офіційно повідомив ДТЕК про намір закрити трирічне розслідування проти групи.

Економічна правда

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АМКУ ДТЕК

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