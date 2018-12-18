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Кабмін "пробачить" Києву 2,6 мільярда боргу для будівництва метро на Виноградар

Вівторок, 18 грудня 2018, 14:50
 
Вечірній київ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про списання боргу Києва у розмірі 2,6 мільярда гривень в рахунок будівництва лінії метро на житловий масив Виноградар.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду.

"Ми сьогодні приймемо рішення, щоб підтримати один дуже важливий інфраструктурний проект столиці - будівництво метро на Виноградар", - сказав прем'єр.

Також, передбачено часткове списання боргу в рахунок будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Розмір списання становитиме до 1 мільярда гривень.

Нагадаємо, будівництво метро загальною вартістю 5,981 млрд грн проводитиме публічне акціонерне товариство "Київметробуд".

Траса ділянки повинна проходити по території Шевченківського і Подільського районів Києва. Комплекс об'єктів на території електродепо планується розмістити в Подільському районі.

Передбачається будівництво двох станцій метро - "Мостицька" і "Проспект Правди", а також відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Фінансування витрат на будівництво лінії метрополітену буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Києва.

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Економічна правда

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Київ метрополітен уряд борг

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