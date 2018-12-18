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Уряд прийме рішення про розділення ДФС — Гройсман

Вівторок, 18 грудня 2018, 11:55
 

Уряд уже готовий прийняти рішення про розділення Державної фіскальної служби на податковий і митний напрямки.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 18 грудня.

"Ми сьогодні приймемо рішення про початок справжньої реформи ДФС з розділенням на дві частини - це податковий буде напрямок і митний напрямок", - сказав він.

Гройсман зазначив, що посилення заходів для боротьби з тіньовими схемами на митниці приносить у бюджет 300-400 млн гривень щоденно.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла ЕП, що після затвердження реформи буде оголошено конкурси на посади очільників митного та податкового напрямків.

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Економічна правда

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