Британці придбали активи банків–банкрутів за 130 мільйонів — Фонд гарантування

Пул активів Фонду гарантування вкладів на 6,8 мільярда гривень купила компанія "Веста" за 131 мільйон гривень.

Про це повідомляє FinClub на посиланням на ФГВФО.

"У" кімнату даних "заходило 14 компаній, а безпосередньо в торгах брало участь 6 компаній", - повідомила заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

"Переможець - фінансова компанія" Веста ". За цією компанією стоїть британський капітал. Це не українські, а іноземні гроші ", - додала вона.

Згідно з даними YouControl, фінансова компанія "Веста" створена 6 квітня 2017 року для надання фінансових послуг зі статутним капіталом в 7 млн ​​грн. 99% акцій компанії належить Вікторії Бондаренко, 1% - Андрію Волкову. Компанія тричі брала участь в аукціонах "Prozorro.Продажі", але нічого не купила і один раз була дискваліфікована.

Йдеться про пул активів на 6,8 млрд грн, які продала компанія "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" ("дочка" американської компанії FFN). Продавався пул із 35 кредитів Єврогазбанку, Дельта Банку і Актив-банку.

В ході аукціону ціна стартувала з рівня 235 млн грн і могла опуститися ще на 80%, але лот вдалося продати майже за 131 млн грн. У ФГВФО і НБУ цей аукціон назвали "успішним".

Детальніше читайте в колонці заступника директора-розпорядника ФГВФО Світлани Рекрут в колонці на Економічній правді: Післясмак перших торгів заставних активів НБУ