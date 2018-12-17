Призначено повторний аукціон із продажу найбільшого ТРЦ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на 14 січня повторно призначив голландський аукціон з продажу прав вимоги за двома кредитами ліквідованого банку "Надра" Дмитра Фірташа, в заставі за якими знаходиться недобудований столичний торгово-розважальний центр Respublika.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"14 січня 2019 через систему "ProZorro.Продажі" відбудеться аукціон з продажу лота F51GL39130, що є одним із найдорожчих активів АКБ "Надра", - повідомила прес-служба фонду в понеділок.

Стартова ціна лота, як і в попередній раз, складе 2,59 млрд грн. Розмір гарантійного внеску - 5%, крок аукціону - 1% початкової ціни лота.

Лот включає права вимоги за кредитами, в забезпечення за якими передано найбільший недобудований ТРЦ по вул.Велика Окружна, 1, 1а, 1в, в Києві. Також у заставі банку - іпотека трьох земельних ділянок загальною площею 15,72 га та майнові права за попередніми договорами оренди торгових площ в ТРЦ.

У той же час, як повідомило видання "Фокус" з посиланням на директора ТОВ "Фінансова компанія" Мустанг Фінанс "Ірину Земляну, в ході торгів 13 грудня її компанія отримала підтвердження від" ProZorro.Продажі "про покупку ТРЦ "Республіка" за 544 млн грн і має намір звернутися до суду у зв'язку з рішенням Фонду гарантування про скасування результатів аукціону.

Як повідомлялося, в день запланованих торгів, 13 грудня, в системі Prozorro.Sale з'явився документ з рішенням виконавчої дирекції ФГВФО скасувати торги і зняти лот з продажу, в зв'язку з рішенням Національного банку від 12 грудня 2018 року про визнання недійсними умов його продажу.

У той же час, як випливає з даних на Prozorro.Sale, торги по лоту все-таки почалися в четвер о 9:36 і продовжилися орієнтовно до 16:00, незважаючи на рішення про скасування торгів, яке надійшло о 10:53. Після чого було визначено переможця, який запропонував ціну в 543,9 млн грн. Але незабаром після цього з'явилося оголошення про скасування торгів.

Як повідомили в НБУ, рішення про скасування аукціону було прийнято в зв'язку з ризиком реалізації активу за заниженою ціною.

До цього останній раз права вимоги за цими кредитами виставлялися без можливості зниження ціни продажу - зі стартовою ціною 1,1 млрд грн - в травні 2018 року. Тоді аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю учасників торгів.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк погодив повторний продаж за системою "голландських торгів" прав вимоги за двома кредитами ліквідованого банку "Надра", в заставі за якими знаходиться ТРЦ "Республіка". Фонд гарантування призначив аукціон на 13 грудня з початковою ціною 2,59 млрд грн.

Реалізація проекту будівництва ТРЦ Respublika була припинена в 2015 році за рішенням власника.

Введення в експлуатацію ТРЦ Respublika загальною площею 298 тис. Кв. м (орендна - 135 тис. кв. м), будівництво якого було розпочато в навесні 2012 року на Кільцевій дорозі 1, 1-а, 1-в Києві, планувалося в четвертому кварталі 2014 року, пізніше було перенесено на березень 2015 року.

У ТРЦ Respublika, який після відкриття стане найбільшим ТРЦ в Києві і Україні, будуть розташовані 450 магазинів і зона розваг на площі понад 22 тис. кв. м. ТРЦ увійде до складу найбільшого в Україні МФК Respublika загальною площею 1,625 млн кв. м.

Інвестором проекту ТРЦ Respublika є бізнесмен Дмитро Фірташ.