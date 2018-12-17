Стало відомо, хто найбільше підтримує земельну реформу

Ставлення до земельної реформи в Україні є дуже нерівномірним і, в залежності від регіону, рівень підтримки або не підтримки може відрізнятися в рази.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного GfK і ЦЕС у листопаді, повідомляє проект "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні".

Так, на запитання: "Чи хотіли б Ви мати право вільно продавати/купувати землю, якби виникла потреба?" ствердно відповіли майже 72% мешканців Закарпаття, 64% мешканців Волині і 40% - Рівненщини.

Найменше висловили бажання вільно розпоряджатися землею мешканці Сумщини та Хмельниччини (де результат менше 3%, тобто у межах статистичної похибки) та на Кіровоградщині (5%) і Херсонщині (6%).

Кияни продемонстрували найвищий рівень підтримки реформи. Майже половина опитаних мешканців столиці (45%) підтримують (або скоріше підтримують) надання їм права вільно купувати/продавати земельну ділянку, і тільки 26,7% не підтримують (або скоріше не підтримують) таке право.

При цьому існує пряма кореляція між тим, як формулювати питання: про право розпоряджатися своєю власністю чи про скасування мораторію і впровадження ринку.

Мова, по суті, йде про одне й те ж, але, в залежності від формулювання, позиція респондентів коливається в деяких питаннях до 10 процентних пунктів.

Також, найбільший рівень підтримки земельної реформи з боку населення демонструють власники земельних паїв.

Так, третина власників землі (32,6%) заявили, що хочуть мати право вільно розпоряджатися (продавати/купувати) земельну ділянку, коли в них буде на це потреба.

21,1% власників паїв відповідають ствердно на аналогічне по суті питання, сформульоване інакше: "чи підтримуєте Ви земельну реформу та скасування мораторію?"

Нижчий рівень підтримки реформи - 15,8% і 14,7% відповідно – демонструють ті громадяни, які не мають відношення до володіння земельними паями, серед противників земельної реформи їх 60%.

Як повідомлялося, народні депутати розглянуть блок питань щодо продовження мораторію на продаж земель 20 грудня.

Економічна правда