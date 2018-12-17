Надходження ЄСВ зросли більш ніж на чверть

Протягом січня-листопада поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 202,3 мільярда гривень - це на 41,4 мільярда гривень, або на 25,7% більше січня-листопада минулого року.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Зокрема, у листопаді 2018 року ДФС було забезпечено 18,6 млрд гривень єдиного внеску. Порівняно з листопадом 2017 року цей показник зріс на 2,7 млрд гривень, або на 17%.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розробляють законопроект, який запровадить зміни до системи нарахування та сплати єдиного соціального внеску за працівників, що мають великі зарплати.

Наразі законодавство передбачає сплату 22% ЄСВ із зарплат не вище 15 мінімальних зарплат — 55,8 тис грн. На суму, яка перевищує цю межу, податок не нараховується.

Законопроект пропонує підвищити цю межу і нараховувати ЄСВ за тією ж ставкою — 22% — на зарплати, не вищі 25 мінімальних зарплат — 104 тис грн.

Також уряд пропонує ввести регресивну шкалу нарахування ЄСВ для зарплат, які перевищують 104 тис грн (25 мінімальних зарплат). Для таких зарплат ставка буде зменшуватися від 20% до 5% залежно від розміру зарплати.

Проти такого рішення вже виступила низка бізнес-асоціацій, експертів, а також Мінекономіки. Вони вважають, що такі зміни призведуть до збільшення податкового тиску на чесний бізнес, в той час як тих підприємства, які ухилялись від сплати ЄСВ, законопроект не стосуватиметься.

Економічна правда