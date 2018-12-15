Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Субота, 15 грудня 2018, 11:01
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,83 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,41 гривні.

Нагадаємо, 14 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,89 - 27,93 гривні за долар.

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 13 грудня на рівні 27,86 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Стратегія Тимошенко для НБУ: ризик двократної девальвації 14 грудня 2018, 11:40
НБУ хоче, щоб банки більше торгували напряму 13 грудня 2018, 18:50
Смолій розповів про дату отримання траншу від МВФ і його розмір 13 грудня 2018, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті