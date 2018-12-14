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Стартап з українським корінням залучив 8,4 мільйона доларів

П'ятниця, 14 грудня 2018, 17:55
 

Фінтех-стартап YayPay, співзасновником якого є українець, залучив 8,4 мільйона доларів інвестицій.

Про це повідомляє Ain.ua.

Інвесторами виступили Information Venture Partners, Birchmere, QED, Fifth Third Capital, Gaingels і 500 Fintech Fund.

YayPay - компанія, яка допомагає бізнесу оптимізувати фінансові процеси, а також прогнозує рух коштів. Крім цього, через сервіс компанії можна створити нагадування для клієнта для оплати рахунку-фактури.

YayPay користується 480 компаній - за рік стартап збільшив число клієнтів в п'ять разів.

Стартап був заснований влітку 2015 Ентоні Венусом, а у 2016 році до команди долучився українець Євген Виборов у якості співзасновника. У вересні 2017 року стартап залучив 5,3 млн доларів, а також оголосив про відкриття R&D у Києві.

Виборов зазначив, що залучені кошти команда витратить на розвиток продукту, що дозволить розширювати доступні цільові ринки і збільшувати продажі.

Нагадаємо, раніше компанія Snap, що володіє месенджером Snapchat, купила стартап 20-річного українця Teleport за 8 мільйонів доларів.

У жовтні стартап з українським корінням People.ai, який розробляє платформу для відділу продажів на базі штучного інтелекту, залучив 30 мільйонів доларів.

Тим часом за перші шість місяців поточного року загальний обсяг інвестицій в фінтех-компанії у всьому світі досяг 57,9 мільярда доларів.

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інвестиції стартап

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