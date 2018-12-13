Метро на Виноградар та реставрація фунікулера: ухвалено бюджет Києва на 2019 рік

Київська міська рада затвердила бюджет столиці на 2018 рік із доходами та видатками в розмірі 57,4 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Київради.

Серед основних пріоритетів столиці на наступний рік визначено будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро, будівництво метрополітену на масив Виноградар, реконструкція Шулявського шляхопроводу.



Загалом капітальні видатки на транспортну галузь становитимуть близько 4,5 млрд грн.



Фінансування житлово-комунального господарства становить 5,5 млрд грн. На сферу культури передбачено 1,4 млрд грн, 847 млн - на фізичну культуру і спорт.

Крім того, планується реставрувати Київський фунікулер і трамвайну лінію на вул. Алма-Атинській.



Близько 4,8 млрд грн буде спрямовано на капітальний ремонт будинків, теплових мереж, заміну ліфтів, асфальтування прибудинкових територій. У межах цієї суми місто планує будівництво "доступного житла" і житлових будинків для учасників АТО, а також придбання квартир для черговиків.

Нагадаємо, у листопаді "Київметробуд" виграв тендер на будівництво гілки метро, що сполучить станцію "Сирець" та житловий масив Виноградар, запропонувавши ціну 5,981 млрд грн.