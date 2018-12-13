Смолій розповів про дату отримання траншу від МВФ і його розмір

Національний банк розраховує на позитивне рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду з питання виділення допомоги Україні і очікує надходження траншу до 25 грудня 2018 року.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій на прес-брифінгу.

"Засідання ради директорів МВФ заплановано на 18 грудня, де буде розглядатися українське питання. Ми очікуємо на позитивне рішення за програмою stand-by замість діючої сьогодні програми EFF і очікуємо, що черговий транш надійде після прийняття рішення до 25 грудня", - сказав він.

На уточнююче запитання глава НБУ додав, що сума першого траншу, за оцінками Нацбанку, становитиме 1,4-1,9 млрд доларів. Остаточна сума буде відома після засідання ради директорів.

5 грудня Кабінет міністрів схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Тепер 14-місячну програму stand-by має затвердити Рада МВФ.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

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Економічна правда