НКРЕКП встановила тарифи для Укргідроенерго та Енергоатома на 2019

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила інвестиційну програму та встановили тариф на 2019 рік для ПрАТ "Укргідроенерго" та НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні схвалили інвестиційну програму та встановили тариф на 2019 рік для "Укргідроенерго", які повністю відповідають програмі розвитку гідроенергетики до 2026 року та є дієвим механізмом вирішення проблем тих вузьких місць що існують в ОЕС України", - відзначила вона.

Вона також відзначила, що НКРЕКП схвалила інвестиційну програму та встановили тариф на 2019 рік для Енергоатому, який зріс на 4% до 56,67 копійок.

Кривенко наголосила, що тариф встановлено відповідно до економічно обґрунтованих витрат та обсягів генерації електричної енергії відповідно до прогнозного балансу.

"В процесі відкритих обговорень було прийнято рішення додатково врахувати обґрунтування витрат на 747 млн гривень. Це унеможливило зменшення тарифу в порівнянні зі схваленим, яке могло б виникнути у зв`язку з переглядом прогнозного балансу яким передбачено збільшення обсягів генерації", - відзначила вона.

За словами голови НКРЕКП, рішення було прийняте, балансуючи інтереси споживача та виробника.

Раніше Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.

Економічна правда