"Укрзалізниця" запускає новий поїзд зі Львова до Польщі

З 20 грудня "Укрзалізниця" запускає новий поїзд № 90/89 Львів – Перемишль.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку та розпочне перевозити пасажирів уже під час цьогорічних святкових перевезень – з 20 грудня по 7 січня, згідно з графіком.

Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 години.

Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2-ого класу. Вартість проїзду – близько 253 грн.

Нагадаємо, 7 грудня "Укрзалізниця" призначила перших п'ять додаткових поїздів на період із 25 грудня 2018 року до 13 січня 2019 року та відкрила продаж квитків на них.

Економічна правда