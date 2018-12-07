"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на перші 5 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" призначила перших п'ять додаткових поїздів на період із 25 грудня 2018 року до 13 січня 2019 року та відкрила продаж квитків на них.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

Загалом планується призначити 30 додаткових поїздів. Більшість із них курсуватиме на захід України - до Ужгорода, Львова, Чернівців та Івано-Франківська.

Додатковий поїзд №161/162 Київ-Миколаїв призначено з відправленням із Києва 27 і 29 грудня, а також 3, 5, 9 і 13 січня, в зворотному напрямку - на 26, 28 грудня і 2, 4, 8 і 12 січня.

Поїзд №205 Покровськ-Харків здійснить рейси туди і назад 28, 29, 30 грудня і 2, 4, 5 січня.

Поїзд №670 Кременчук-Бахмач курсуватиме туди і назад 8 січня.

Поїзд №797/798 Харків-Запоріжжя курсуватиме туди і назад 25 грудня, а також 1 і 8 січня.

Поїзд №736 Київ-Запоріжжя здійснить рейси в обох напрямках 22, 25, 29 грудня, а також 1 і 5 січня.

Нагадаємо, 4 грудня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня, чим викликала обвал системи онлайн-продажу квитків. Зараз системи продажу залізничних квитків працюють у нормальному режимі.

5 грудня було оформлено рекордну навіть для пікових перевезень кількість проїзних документів – 347 тисяч.

З 15 грудня по 15 січня діятимуть обмеження "Укрзалізниці" на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок, щоб не допустити спекуляцій з квитками та уникнути штучного дефіциту у період свят.