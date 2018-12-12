В НБУ прокоментували зростання цін в листопаді

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Національний банк зберігає прогноз інфляції за підсумками 2018 року на рівні 10,1%, незважаючи на те, що зростання цін в листопаді в річному вираженні досягло 10%.

Про це йдеться в коментарі на офіційному сайті НБУ.

За оцінкою Нацбанку, прискорення базової інфляції в листопаді до 8,9% р/р було обумовлено, перш за все, зростанням цін на послуги під впливом подальшого зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці, а також тиску з боку споживчого попиту.

Темпи подорожчання продуктів харчування з високим ступенем обробки залишилися на рівні 10% р/р.

"Прискорення зростання цін на макаронні, кондитерські та борошняні вироби було компенсовано більш повільною динамікою цін на інші продукти. Зокрема, завдяки зниженню світових цін повільніше дорожчали м'ясні та молочні продукти. Цей же фактор на тлі очікуваного рекордного врожаю соняшнику в Україні сприяв зниженню темпів зростання цін на соняшникову олію, спреди і майонез", - йдеться в коментарі.

Темпи зростання цін на непродовольчі товари також незначно сповільнилися (4,4% р/р).

"Зокрема, за рахунок зміцнення обмінного курсу гривні протягом жовтня-листопада нижчими темпами зростали ціни на побутову техніку та автомобілі, а зростання цін на одяг і взуття залишалося стриманим", - вказують у НБУ.

Зростання цін на сирі продукти харчування в листопаді прискорилося до 2,4% р/р, що нижче, ніж прогнозував Нацбанк.

"Недостатня пропозиція через несприятливі погодні умови і слабкий урожай овочів в Європі стимулювали прискорення зростання цін на овочі. Борошно дорожчало через зростання цін на пшеницю. У той же час в листопаді подешевшали фрукти та яйця і сповільнилося зростання цін на молоко, що нівелювало прискорення цін на інші сирі продукти харчування", - йдеться в коментарі.

У НБУ зазначили, що темпи зростання адміністративно регульованих цін за підсумками листопада збільшилися до 17,3% р/р. Зокрема, в листопаді зросли тарифи на природний газ для населення (на 22,9%) та послуги місцевого телефонного зв'язку. До того ж високими темпами продовжили зростати ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби, проїзд в автодорожньому транспорті.

У той же час зниження світових цін на нафту і посилення курсу гривні сприяли уповільненню зростання цін на пальне.

За даними Держстату, в листопаді споживча інфляція прискорилася до 10% рік до року, а в місячному вимірі ціни зросли на 1,4%.

"Дещо вищі показники базової інфляції і темпів зростання адміністративно регульованих цін майже повністю компенсувалися низькими темпами зростання цін на сирі продовольчі товари", - сказано в повідомленні.

"Незважаючи на незначні відхилення в темпах зростання цін за різними групами товарів в листопаді, прогноз споживчої інфляції на кінець року (10,1% р/р) залишається актуальним", - відзначають в НБУ.

Економічна правда