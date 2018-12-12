Воєнний стан ускладнив поставки у Молдову — дистриб'ютор Bosch і Siemens

Перевізники побоюються возити побутову техніку в Молдову через Одеську і Вінницьку області після введення воєнного стану.

Про це повідомив Сергій Максимов, генеральний директор "БСХ Побутова техніка", офіційного дистриб'ютора побутової техніки Bosch, Siemens і Gaggenau в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Реальні проблеми в зв'язку з введенням воєнного стану поки ми відчули в поставках техніки нашим молдавським партнерам, оскільки ВП введено в областях, що межують з Молдовою, і перевізники часто побоюються і часто відмовляються везти товар через ці області", - розповів він.

За його словами, компанія сподівається, що ситуація в країні дозволить не продовжувати цей режим.

ТОВ "БСХ Побутова техніка" є 100% донькою BSH Hausgerate GmbH. В Україні працює з 2006 року, до цього, з 1995 року, працювало представництво BSH. BSH Hausgerate GmbH заснована в 1967 році як спільне підприємство Robert-Bosch GmbH (Штутгарт) і Siemens AG (Берлін і Мюнхен). З січня 2015 року BSH належить виключно Bosch Gruppe.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 26 листопада підписав указ "Про введення воєнного стану в Україні", яким він вводиться на 30 діб - з 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року. В цей же день Верховна Рада затвердила закон, що вводить в дію указ президента.

Згідно з нормативними актами, військовий стан введено в областях, що межують з Росією і Придністров'ям: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській та Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

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