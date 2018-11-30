​Воєнний стан не вплинув на доходи бюджету – Мінфін

Запровадження воєнного стану не вплинуло на доходи державного бюджету України.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як наголошується, за 26, 27 та 28 листопада до загального фонду державного бюджету надійшло, відповідно, 1,6 млрд гривень, 1,7 млрд гривень та 1,34 млрд гривень митних платежів.

"Зменшення суми надходжень 28 листопада порівняно з попереднім днем є особливістю надходжень митних платежів протягом тижня: пікові надходження у понеділок-вівторок, падіння з середи по п’ятницю, і жодним чином не пов’язано із запровадженням воєнного стану", - пояснив заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

"Податкові платежі за 26, 27 та 28 листопада становили, відповідно, 2,2 млрд гривень, 2 млрд гривень та 3 млрд гривень при середньоденному зборі у листопаді 2,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні очікують, що за підсумками місяця країна перевиконає запланований показник доходів загального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, державний бюджет за січень-жовтень 2018 року було виконано з дефіцитом 7,17 млрд грн за затвердженого в законі про держбюджет граничного рівня 80,6 млрд грн, проте в жовтні було зафіксовано профіцит 1,14 млрд грн.

Економічна правда