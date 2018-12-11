Порошенко підписав закон про перерозподіл 10 мільярдів у держбюджеті-2018

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до держбюджету-2018.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради - закон № 9369 було ухвалено нардепами 6 грудня, а 11 грудня "повернуто з підписом від Президента".

Законом, зокрема, передбачається перерозподіл і збільшення видатків на виплату пенсій на майже 10,8 млрд гривень.

Крім того, законом збільшуються видатки на виплату доплат за роботу у зоні відчуження, забезпечення своєчасної виплати щорічної та додаткової відпусток за бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 227,4 млн гривень та на станцію "Академік Вернадський" 27,6 млн гривень.

Економія була досягнута за рахунок трьох програм: державної підтримки АПК, виплати державних соціальних допомог та підтримки реформи державного управління.

Нагадаємо, раніше цей законопроект розкритикували аграрії, назвавши механізм розподілу державних коштів неефективним.

Економічна правда