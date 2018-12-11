Зі складу наглядової ради "Кузні" вивели батька Порошенка

Новий власник ПрАТ "Завод" Кузня на Рибальському "(Київ) - підконтрольна Сергію Тігіпку кіпрська Еwins Ltd, оновив склад наглядової ради компанії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ПрАТ у системі розкриття інформації НКЦПФР, передає "Інтерфакс-Україна".

За підсумками позачергових зборів акціонерів ПрАТ 10 грудня за пропозицією нового мажоритарного акціонера зі складу НР виведено Олексія Порошенка-старшого, який є власникам 0,0431% акцій компанії та перебуває на посаді члена НР протягом одного року, восьми місяців і 11 днів у якості представника ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд (ЗНКІФ) "Прайм Ессетс Капітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка" - ІФ), що вийшов зі складу акціонерів.

Також за пропозицією нового мажоритарного акціонера зі складу НР виведені представники екс-акціонерів - ПАТ "ЗНКІФ "ВІК" Дмитро Ганапольський і ТОВ" Хюндай Мотор Україна "Антон Лопушенко.

За пропозицією мажоритарного акціонера позачергові збори переобрали терміном на три роки заступницю начальника відділу маркетингу "Кузні на Рибальському Світлану Полюгу та члена НР Ларису Ярматову, які раніше входили до складу НР, повідомляє ПрАТ.

ПрАТ "Завод" Кузня на Рибальському "(раніше – ПАТ "Ленінська кузня") - одне з відомих на ринку підприємств суднопрому України. До останнього часу основним акціонером ПрАТ із пакетом в 73,9067% акцій приватизованого в 1995 році суднозаводу виступало ПАТ ЗНКІФ "Прайм Ессетс Капітал" (раніше - "Фонд "Петра Порошенка", Київ), в якому були сконцентровані активи президента України Петра Порошенка. Другим за величиною акціонером ПрАТ із пакетом у 20,1280% акцій виступав ПАТ "ЗНКІФ" ВІК", що сконцентрував активи народного депутата Ігоря Кононенко.

15 листопада корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Капітал" і "ВІК" повідомили про підписання з кіпрською Еwins Ltd пакета документів про продаж "Кузні на Рибальському". 20 листопада ПрАТ офіційно повідомила в системі розкриття інформації НКЦПФР про придбання кіпрською компанією сумарного пакета акцій ПрАТ у розмірі 94,03%.

Нагадаємо, максимальну оцінку вартості придбаного пакета, за даними емітента, оцінено в 300 млн доларів.