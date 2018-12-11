Електроенергія може подорожчати через зростання вартості доставки вугілля з Роттердама

14 грудня можуть ухвалити рішення про збільшення тарифу на електроенергію через зростання вартості вугілля на європейських біржах та вартості його транспортування з нідерландського Роттердама до України.

Відповідне питання внесене до порядку денного засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбудеться 14 грудня, повідомляє Громадське.

Зокрема, вартість вугілля, яка входить до собівартості виробництва української електроенергії, хочуть збільшити на 11,7%, а закладену у тариф вартість транспортування вугілля з Роттердама до України ще на близько 6%.

За словами голови асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса, ухвалення зазначених змін призведе до того, що фактичний монополіст на ринку генерації теплової електроенергії, компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова, заробить додатково 6,5 мільярдів гривень протягом наступного року.

"Таким чином, наш вугільний "немонополіст" "ДТЕК" Ахметова, який видобуває 85% всього українського вугілля (біля 24 млн тонн), буде усім у тарифи закладати своє вугілля ще дорожче — та ще заробить додатково 6,5 млрд грн у наступному році", — повідомив Герус на своїй сторінці у Facebook.

Він також додав, що прибуток "ДТЕК" за останні 2 роки зріс у 2,6 раза.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%.

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