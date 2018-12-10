В Україні стало ще на один банк менше

Власник мережі ОККО Віталій Антонов: WOG не те що нічого не коштує, він коштує "мінус" Антонов розповів ЕП про "гібридний" бізнес в окупованому Криму, продаж заправок ОККО на cході України, падіння ринку пального, родинні зв'язки з депутатом Віталієм Хомутинником і про плани щодо WOG. (рос)

Вічні кріпаки. Чи доживуть нинішні власники землі до скасування мораторію За десять років в Україні може залишитися лише половина нинішніх власників землі, а 1,4 мільйона так і не дочекалися скасування мораторію.