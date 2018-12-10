В Україні стало ще на один банк менше
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про припинення юридичної особи Класикбанку.
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
"Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" 7 грудня 2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "Класикбанк" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - повідомили у Фонді.
Нагадаємо, Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, видану ПАТ "Комерційний банк" Фінансова ініціатива".
Економічна правда
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