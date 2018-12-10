Криптовалюти допоможуть перемогти бідність - Білл Гейтс

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що криптовалюти і блокчейн стануть у нагоді тим, хто живе в злиднях і не має доступу до традиційних фінансових послуг.

Про це повідомляє CryptoDaily.

Гейтс заявив, що у бідних людей є активи - це їх інтелект, їх праця та їх заощадження. Але проблема в тому, що у них немає доступу до фінансових інструментів, які б дозволили отримати вигоду з цих ресурсів.

"Неефективна грошова економіка ризикує втягнути їх ще глибше в убогість", - зазначив підприємець.

За словами Гейтса, світові потрібна трансформація звичної всім економіки.

"Я бачу два пріоритети на найближче майбутнє. По-перше, ми повинні провести зміни в політиці та економіці, щоб залучити бідних в процес цифровізації економіки вже зараз", - зазначив він.

"По-друге, нам потрібна система оцінки ступеня прогресу на шляху до мети. Наше завдання - не просто дати людям можливість завести банківські або квазі-банківські рахунки, але зробити так, щоб їх фінансова активність приносила їм реальне благо", - додав Гейтс.

Цифровизация грошей і пов'язаних з ними фінансових систем допоможе розвинути життєво важливі сфери, такі як охорона здоров'я та сільське господарство, як це вже відбувається в деяких африканських країнах.

Нагадаємо, криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму.

Економічна правда