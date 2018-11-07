Інфляція в Україні сповільниться до 7,5% в 2019 році — Reuters

Інфляція в Україні сповільниться в наступному році до однозначного показника, вперше з 2013 року.

Про це повідомляє Reuters.

Це станеться завдяки жорсткій монетарній і обережній фіскальній політиці, що відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду, вважають учасники щомісячного опитування Рейтер.

Згідно з медіанним прогнозом 15 аналітиків, в 2019 році інфляція може знизитися до 7,5 відсотка з 10 відсотків, очікуваних в кінці 2018 року, і 13,7 відсотка в 2017 році.

Як повідомлялося, Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%.

Згідно з прогнозом S&P, зростання рівня інфляції в 2019 році становитиме 7,5%, а також 7% у два наступних роки.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні. Проект грунтується на макроекономічному прогнозі з ростом реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.