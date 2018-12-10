Аеропорт "Миколаїв" запустить міжнародні рейси вже у грудні

26 грудня з аеропорту Миколаїв планується виліт першої міжнародного рейсу - чартеру в Шарм-ель-Шейх.

Про це повідомляє ЦТС, з посиланням на інформацію видання НикВести, яку підтвердив в.о. директора комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Федір Барна.

"Так, офіційно підтверджую. Туроператори вже почали продаж, так, це правда. Ми готові перший рейс запустити хоч сьогодні. У нас вже повністю все готово. Але ось перший рейс все ж відбудеться 26 грудня", - заявив Барна.

Разом з тим, одне з миколаївських турагентств розповсюдило в Facebook інформацію, що "вильоти з Миколаєва в Шарм-ель-Шейх будуть здійснюватися по середах з 26 грудня 2018 року і прораховані до кінця травня 2019 року.

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Економічна правда