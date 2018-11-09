Італія почала боротьбу з "євробляхами": штраф 700 євро та конфіскація

Уряд Італії запроваджує штрафи з можливою конфіскацією авто для тих автовласників, які, перебуваючи в країні понад 60 днів, управляють автомобілем на іноземній реєстрації.

Відповідні нововведення містяться у нещодавно схваленому законі про безпеку, повідомляє італійське агентство ANSA.

Таким чином уряд намагається покласти край уникненню сплати податків італійцями, які їздять на зареєстрованих за кордоном автомобілях. Закон стосуватиметься також іноземців, які живуть та працюють в Італії.

Про нововведення оголосив міністр інфраструктури та транспорту Даніло Тонінеллі на прес-конференції. "Ми включили у закон про безпеку положення, яке забороняє тим, хто проживає в Італії понад 60 днів, керувати автомобілями з іноземними номерними знаками", - повідомив міністр.

За його словами, тепер тих, хто намагатиметься обійти сплату податків, чекатимуть серйозні штрафи, а якщо вони не підкоряться та не перереєструють автомобіль – і конфіскація.

Порушники повинні будуть сплатити штраф від 712 євро. Протягом 180 днів автовласник буде змушений перереєструвати автомобіль, у цей період авто зберігатиметься на складі. Якщо автомобіль за цей термін не перереєструють, його конфіскують.

"Я дуже пишаюся цим заходом, який покликаний зупинити поширену практику, що завдає шкоди всім нам, відбирає гроші і шкодить навіть тим багатьом італійським компаніям, які працюють належним чином", - заявив міністр.

Нагадаємо, в Україні теж намагаються боротись із автомобілями з іноземною реєстрацією. Напередодні Верховна Рада проголосували в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів та встановлює терміни щодо пільгово розмитнення автомобілів.

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Європейська правда