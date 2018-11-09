Нові закони про "євробляхи": ставте свої запитання

У четвер Верховна Рада ухвалила два законопроекти, які стосуються зміни формули розрахунку акцизу на розмитнення авто та посилення відповідальності за порушення митних правил.

ЕП підготувала текст, в якому розповіла, що зміниться після того, як проекти підпише президент, і вони стануть законами.

Також ми розробили онлайн-калькулятор, за допомогою якого можна порахувати, який розмір акцизного податку треба буде сплатити в залежності від типу та обсягу двигуна і віку авто.

Втім, у читачів можуть залишитися додаткові запитання щодо вказаних законопроектів та процесу легалізації машин на європейській реєстрації.

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Економічна правда